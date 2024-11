Em conversa com Flor, Sacha, Gui e Yuri, Luana revelou estar chateada com algumas falas de Gizelly. Segundo a influenciadora, a advogada teria revelado que os demais peões não gostam dela. 'Eu acredito nela', disse Luana. A influenciadora afirmou que ficou mal com a situação e ressaltou que se considera uma pessoa normal.