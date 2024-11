Após aproveitar a festa, Luana Targinno aproveitou o tempo restante antes de dormir para falar de seus oponentes com seus aliados. ‘Sidney é hipócrita’, disse Luana. ‘Amanhã eu vou ter uma conversa com o Sidney, vou sentar com ele e vou falar, que história é essa que eu jogo com gatilhos’, disse Gui Vieira.