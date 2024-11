Luana teme repercussão negativa da treta: 'Vai todo mundo votar em mim' | A Fazenda 16

Após discutir com Fernando, Luana desabafou para Flor. Ela reclamou que está de saco cheio, que não tem problema para assumir as coisas que faz e que Fernando foi falso com ele nas dinâmica do Hora do Faro. A empresária acredita que todo mundo votará nela à noite por conta da treta e da acusação de ter sido ela a esconder os doces.