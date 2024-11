'Me arrependo das minhas maluquices', declara Gizelly | A Fazenda 16

Na madrugada desta sexta-feira (25), enquanto se arrumavam para dormir no quarto da Sede, Gizelly e Sidney conversaram sobre postura e arrependimentos em A Fazenda 16. “Me arrependo das minhas maluquices”, declarou a advogada. “A gente tem que estar tranquilo com a gente”, opinou o ator. “O problema é você sair daqui falando assim: ‘pô, eu queria ter sido uma coisa e não fui’. Seja o que for, eu acho que esse é o maior problema. Você tem que estar em paz com você”, acrescentou.