Após ser a peoa mais votada pela Sede, Flora Cruz desabafou com Flor Fernandez na noite desta quarta-feira (04). Flora afirmou que se sente trouxa e ficou com muita raiva dela mesmo por acreditar em Vanessa e não ter montado um complô contra a peoa. Flor consolou a peoa e disse palavras de apoio para a filha do cantor Arlindo Cruz.