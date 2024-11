“Meu patrão aqui é o público”, afirma Albert sobre suas movimentações no jogo | A Fazenda 16

Albert revelou para Vanessa e Flor que se coloca na posição do telespectador para fazer suas movimentações no jogo. Ele ainda ressaltou que o programa chegou na fase das movimentações individuais e que está animada com isso, principalmente pelo fato de que os participantes que ainda vivem os resquícios das alianças formadas no início do reality terão que se mostrar. Flor perguntou se Flora conversou com eles sobre a votação de hoje (12).