‘Na minha visão, o Yuri vai indicar o Albert’, afirma Flora para Vanessa | A Fazenda 16

Vanessa relatou para Flora uma conversa que teve com Sidney. No papo, a atriz disse para o ator pensar bem em quem irá chamar para a Prova de Fogo caso seja sorteado. As duas então falaram sobre cenários para a próxima formação de Roça. ‘Na minha visão, o Yuri vai indicar o Albert’, afirmou a filha de Arlindo Cruz. No entanto, ela ressaltou que Gilsão também pode ser uma opção para o Fazendeiro: ‘Não é uma novidade para a gente’.