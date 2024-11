'Não entra na minha cabeça': Júlia comenta chance de Sue ser eliminada para Vanessa | A Fazenda 16

Júlia criticou o "grupinho", afirmando que eles estão fazendo tudo que deu errado no grupão no começo do reality. A atriz comentou também que não entra na cabeça dela a possibilidade de Suelen ser eliminada para Vanessa na noite de hoje (17). Camila acredita que Suelen sai e que ficaria surpresa caso Sacha seja o eliminado. Os comentários também abordaram a relação entre Swellen e Vanessa. Um participante destacou que as táticas usadas por Vanessa não eram bem vistas por todos. O comportamento da Swellen foi descrito como ativo dentro das dinâmicas do jogo. Uma preocupação foi levantada sobre a possibilidade de decisões semelhantes às tomadas anteriormente por outros jogadores. A saída potencial de Sacha foi citada como uma surpresa menos esperada em comparação com outras eliminações. A diferença nos estilos de jogo entre Juninho e Vanessa também foi discutida; enquanto Juninho é visto como sincero apesar da sua discrição no jogo, Vanessa é percebida como mais estratégica e protegida pelos demais jogadores.