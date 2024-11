'Não faz parte de mim ficar gritando', diz Flora para Yuri | A Fazenda 16

Na noite deste sábado (02), Flora e Yuri tiveram uma conversa sobre posicionamento no jogo à beira da piscina. “Não faz parte de mim ficar gritando”, disse a filha de Arlindo Cruz, que garantiu que quando algo lhe incomoda, seja no Novo Grupão ou no G4, ela fala para a pessoa. “É um tipo de posicionamento que o público quer ver”, ponderou o criador de conteúdo. Depois, eles continuaram falando sobre jeitos de agir em determinadas situações do reality show rural.