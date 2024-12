‘Não gosta de bicho e de acordar cedo’, dispara Albert sobre Sacha | A Fazenda 16

Na noite desta quarta-feira (05), Albert, Sidney, Flora e Gilsão falaram sobre o comportamento de Sacha Bali no jogo. Albert disse que o peão revelou que não gosta de acordar cedo e não gosta de realizar o trato com os animais e na sequência declarou: ‘Aqui ninguém gosta de nada, mas aqui tem que encarar como um trabalho’. ‘Imagina as pessoas que dependem dele para sobreviver, que loucura’, respondeu Gilsão.