'Não gosto nem desgosto': Luana opina sobre a simpatia dela por Babi | A Fazenda 16

Luana comentou que estranhou as pessoas darem bom dia a ela após ela virar Fazendeira. Yuri falou sobre a possibilidade de o líder do grupinho, Zé Love, ser o primeiro deles a ser eliminado. Luana falou que seria o sonho dela ver a queda dele, enquanto Sacha comentou que é preciso colocar ele e Babi na Roça. Luana declarou também que não tem nada contra a ex-panicat e as outras meninas do grupinho.