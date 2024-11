‘Não jogo nem dominó com o Sacha’, afirma Camila sobre aliança com o ator | A Fazenda 16

Em papo na academia, Camila opinou sobre a Roça ideal do grupo adversário. Gizelly afirmou então que pretende votar em Fernando, ideia recusada por Flora: ‘Não vota no Fernando’. A advogada rebateu comentário da amiga e afirmou que se sentiu ‘reprimida’ pelo peão. Flora sugeriu ainda aliança com Sacha, Yuri e Gui: ‘Eu não jogo com o Sacha nem dominó’, respondeu Camila.