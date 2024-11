‘Não me pergunte porque puxei a Nêssa, eu não sei’, declara Flora Cruz | A Fazenda 16

Em conversa com Yuri e Luana, Flora Cruz falou sobre suas últimas movimentações no jogo. ‘Não me pergunte porque puxei a Nêssa, eu não sei’, declarou Flora. ‘Se o público quer confusão, deixa a Gizelly e tira ela’, completou Flora. ‘O que matou ela totalmente, foi aquela Roça que ela começou a falar da roupa do Sacha’, disse Yuri Bonotto.