‘Não pense você que eu não me posiciono’, declara Flora em discussão com Sacha | A Fazenda 16

Durante discussão com Sacha, Flora garantiu que se posiciona no jogo. Além disso, a influenciadora afirmou que sempre fala para o ator das atitudes tomadas por ele com as quais não concorda. Sacha disse que Flora não ficou ao lado dele quando ele estava sendo atacado e declarou: ‘Eu te considerava a minha melhor amiga’. Flora então explicou para o peão que a fala de Camila durante a votação, na qual a historiadora afirmou que se sentia oprimida por Sacha, era apenas um deboche.