‘Não quero que ninguém tenha pena de mim aqui’, declara Yuri para Gui | A Fazenda 16

Yuri falou com Gui sobre um comentário feito por Albert. O empresário teria dito que se ele e Flor fossem para a Roça com Gui, existiria a possibilidade de Gui ser eliminado. Isso porque, segundo Albert, o público ficaria com pena de eliminar um dos dois aliados. ‘Não quero que ninguém tenha pena de mim aqui’, declarou Yuri. O criador de conteúdo ainda relembrou o início de sua aliança com Gui e Sacha.