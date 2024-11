‘Não quero sair daqui envergonhado de mim mesmo’, diz Sidney | A Fazenda 16

Em conversa na academia, Babi e Sidney falaram sobre o sentimento de estar no reality e a postura da dupla no jogo. ‘Eu prefiro sair daqui sabendo que fui assim, do que sabendo que fiz tudo para ganhar dois milhões’, disse Babi Muniz. ‘Todo mundo que está aqui precisa, todo mundo largou sua família, seus filhos’, completou a modelo. ‘Não quero sair daqui envergonhado de mim mesmo’, respondeu Sidney.