‘Não sabia que ele estava tão forte’, diz Yuri ao levar chifrada do bezerro | A Fazenda 16

Sacha colocou Yuri para realizar a câmera-trato. Em seu primeiro dia na função, o modelo acompanhou Fernando no trato da vaca e do touro. Yuri recebeu lambidas do bezerro e disse: ‘Que língua áspera’. Depois, o animal começou a dar chifradas no peão, que pediu ajuda de Fernando para despistá-lo. ‘Não sabia que ele estava tão forte’, disse Yuri.