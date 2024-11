‘Não sinto obrigação de ter empatia com eles’, declara Sidney sobre membros do G4 | A Fazenda 16

Sidney declarou para Juninho e Babi que irá votar em Gui. O cantor e a modelo também devem seguir o mesmo caminho. ‘Se o Gui sair, ele vai dar dez passos para trás’, disse a peoa sobre Sacha. Sidney então afirmou que sua percepção sobre os membros do G4 piorou desde que ele foi colocado para fazer o trato da vaca estando com um problema na perna. 'Não sinto obrigação de ter empatia com eles', disparou o ator.