‘Não tem inteligência emocional para lidar comigo’, diz Fernando sobre Yuri | A Fazenda 16

Fernando falou com Gilsão sobre a divisão de ovos na Sede. O chef de cozinha disse que Yuri está comendo mais que os outros e que, por isso, eles precisarão separar o alimento. O personal trainer então disse que Fernando mexeu com o psicológico do modelo na última sexta (15), quando os dois tiveram um embate. ‘Ele não quer ter um inimigo? Ele vai ter’, disse o chef de cozinha. Fernando ainda declarou que o rival não tem inteligência emocional para lidar com ele.