Alguns peões planejavam aproveitar a piscina nessa segunda-feira (25). No entanto, a Sede foi punida e os participantes não poderão usar nem a piscina, nem o ofurô, por 48 horas. ‘Vamos que vamos, o importante é estar no game’, refletiu Flor. Já Gilsão encarou a situação com bom humor e cantou: ‘Não temos piscina, nem ofurô’.