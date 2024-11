‘Não vão tentar me colocar na Roça agora’, diz Fernando sobre membros do G4 | A Fazenda 16

Sidney, Gilsão e Fernando comentaram sobre a postura de Yuri ao repreender Luana durante discussão. ‘Não é a primeira vez que estão enquadrando ela’, disse Sidney. ‘Espero que ela acorde para a vida e seja a mulher forte que é’, continuou. Fernando então afirmou que os rivais têm medo de ir para a Roça com ele. Isso porque existe a possibilidade de dois integrantes do G4 enfrentarem a eliminação com o chef de cozinha. ‘Eles não vão tentar me colocar na Roça agora’, declarou.