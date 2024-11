Gilsão perguntou para Camila com quem ela gostaria de ir para a Roça. A historiadora disse que seu desejo era enfrentar a eliminação junto de Luana. Isso deve acontecer, caso a empresária não vença a Prova do Fazendeiro. 'Não vou com a cara dela, prefiro que fique na Roça', afirmou Camila sobre a rival.