Em conversa com membros do grupinho, Flora comentou a eliminação de Gizelly: ‘Já é a terceira ou quarta Roça que sai quem eles querem’. Vanessa pontuou que, antes disso, os participantes que eles queriam estavam saindo. ‘Nessa próxima Roça, tem que sair um deles’, afirmou ela sobre os membros do G4.