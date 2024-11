“Nosso grupo tem algumas vantagens”, afirma Sacha aos seus aliados | A Fazenda 16

Em uma conversa na casa da árvore, Sacha apontou quais são as vantagens do G-4. O peão comentou que eles são bons em provas, o que pode ser útil conforme a dinâmica da formação da Roça. Luana ressaltou que eles precisam sempre tentar o Fazendeiro, uma vez que como são minorias, é quase certeza que um deles vá ser indicado para as próximas berlindas. O ator ainda comentou que o ideal seria eles chegaram ao Top 10 somente com participantes plantas, e citou Vanessa e Babi.