‘O Fazendeiro tá muito na mão deles’, fala Albert sobre mandatos consecutivos do G4 | A Fazenda 16 Junto com Juninho, o empresário relembrou todos nos Fazendeiros da Sede e percebeu que o seu lado não no cargo mais importante do programa há 40 dias

24 Horas|Do R7 28/11/2024 - 18h58 (Atualizado em 28/11/2024 - 18h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share