‘O Gilsão tá bem bravo comigo’, declara Flor Fernandez | A Fazenda 16

Flor Fernandez conversou sobre suas próximas estratégias de jogo e uma possível participação na Prova do Lampião. Além disso, a apresentadora também comentou sobre as desavenças que possui com Gilsão e que pode ser puxada por ele, caso esteja disponível para a ‘puxada da Baia’. ‘O Gilsão me puxa e o Sidney me puxa também, se eu tiver na Baia, o Gilsão tá bem bravo comigo, porque eu tô votando nele.