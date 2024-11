'O importante aqui é amar os bichos', opina Flor sobre o confinamento | A Fazenda 16

Yuri refletiu sobre o papel de Fazendeiro dentro do jogo. Flor também opinou sobre a função e relembrou tempo com a 'coroa caipira'. A apresentadora contou das dificuldades de Luana durante o trato do cavalo e elogiou evolução da peoa: 'Ela arrasou'. Flor brincou ainda sobre elo entre ela, Luana e o animal: 'Somos as mamis dele'.