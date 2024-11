'O meu jogo é livre', declara Albert sobre suas movimentações no programa | A Fazenda 16

Depois das discussões sobre jogos em grupo e alianças que movimentaram a Sede, Albert falou para a Vanessa que não é aliado de Flor, mas que defende ela. Ele ressaltou que gosta da apresentadora, mas que não quer vincular suas estratégias as dela. O empresário disse que vai se aliar quando necessário, mas que nunca irá fazer uma aliança com os meninos do G4. Albert ainda admitiu que jogou com um conjunto de pessoas quando foi necessário, mas que não pertenceu a nenhuma equipe.