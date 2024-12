‘O Sid tá meio estranho ultimamente’, diz Juninho em conversa com Gilsão | A Fazenda 16

Na tarde deste domingo (01), Juninho e Gilsão conversaram sobre possíveis estratégias para a próxima Roça. ‘A gente tem que saber em quem vai votar, se a galera não fechar irmão’, disse Gilsão. O Sid tá meio estranho ultimamente’, comentou Juninho. ‘Ele já lançou esse discurso várias vezes, de agir com o coração, mas irmão, a gente não tá aqui para agir com o coração, tá para agir com a cabeça’, disparou Gilsão.