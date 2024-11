As estratégias do grupinho para a próxima formação da Roça estão sendo traçadas. Flora e Gizelly tiveram uma conversa sobre a votação cara a cara. Segundo a filha de Arlindo Cruz, seis peões do grupinho vão votar em Gui. ‘Queria votar no Sacha’, disse Flora. ‘Para te salvar, eu vou no Gui’, completou ela.