Pavão rouba a cena e ganha o coração dos Peões | A Fazenda 16

Enquanto os Peões conversavam tranquilamente na noite desta quinta-feira (24), o pavão resolveu dar as caras e interagir com os participantes. ‘Quais as fofocas do mundo animal você tem para trazer para nós hoje? ’, perguntou Júlia. ‘Olha a quantidade de cor que ele tem’, disse Albert. ‘Ele é metido demais’, falou Yuri. ‘Não dá para dar muita corda para ele, que ele faz isso aí’, disse Gui.