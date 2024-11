‘Pelo menos ir para a final’, diz Sacha sobre suas expectativas ao entrar no reality | A Fazenda 16

Os meninos do G4 conversaram sobre quais eram suas expectativas para o programa. Gui revelou que não imaginava que passaria do primeiro mês de confinamento. Yuri aproveitou o gancho e relembrou para seus aliados que ainda tem muitos participantes para sair e que acredita que estará na próxima Roça. Já Sacha, revelou entrou no reality para ganhar e quer, no mínimo, chegar a final. Os peões ainda comentaram sobre o clima na Sede e o fato de ter tido tempo estipulado para defesa na última votação.