Enquanto os participantes se serviam durante o almoço, algumas peoas trocaram farpas. Isso tudo por conta de um comentário de Luana, na qual ela teria dito que Flora e Flor são suas novas aliadas. Isso acabou virando uma fofoca entre as demais participantes. No meio do atrito, Gizelly chamou Flor de 'boca de caçapa'.