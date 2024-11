Solzinho em Itapererica da Serra foi convidativo para uma piscininha e um forrózinho. Yuri, que adora cantar pela Sede, soltou a voz com o hit "Xote dos Milagres", da banda Falamansa, com direito a batuque de Sacha e Luana. Depois, eles emendaram os clássicos "La Belle de Jour" e "Girassol", do pernambucano Alceu Valença.