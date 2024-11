Peões entram em briga generalizada enquanto se arrumam para a festa | A Fazenda 16

Houve uma briga generalizada enquanto os peões se arrumam para a festa de hoje (14). Tudo começou quando Sacha disse que Vanessa fez o mesmo que ele ao voltar da Roça e soltar uma frase provocativa. Eles bateram boca e a atriz admitiu que Zé Love era a pessoa que ela mais admirava no jogo, o que fez com que Yuri e Gui entrassem na conversa. Luana chegou a pedir que seus aliados não se metessem na discussão. Fernando decidiu defender Vanessa e começou a bater boca com Yuri.