Peões especulam qual o 'segredo' da Luana e apontam que seja algo relacionado a Cauê | A Fazenda 16

Os peões ficaram com uma pulga na orelha com o suposto "segredo" da Luana que Gizelly comentou com eles. Eles pensaram que talvez fosse algo relacionado a Gui, por conta da reação exagerada que ela teve após o retorno de Sacha. A própria Luana já falou para Camila que Gizelly sabe de um affair que teve fora da casa quando ela ficava com a pessoa que hoje é namorado dela.