Peões falam do comportamento de Luana e jogadas de Sacha | A Fazenda 16

A conversa na área dos animais continuou tendo o G4 como foco. Os peões falaram sobre o comportamento e algumas falas negativas de Luana no programa. Albert comentou que a influenciadora e Sacha são os participantes mais preguiçosos na Sede. Depois que o ator foi citado no debate, o empresário e Sidney falaram do fato de Sacha usar seus aliados para benefício próprio. Além disso, eles disseram que não vão dar mais chance do diretor ganhar mais atenção dentro e fora do reality.