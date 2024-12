Aconteceu de novo. Na madrugada desta quarta-feira (04), Albert, que está na Baia, usou o banheiro da Sede e causou uma nova punição coletiva para os peões. Por infringir a regra descrita na página 2 do Manual da Baia, todos ficarão 48 horas sem acesso à academia. Após ler o aviso no telão da sala, o Fazendeiro Yuri reclamou com Albert.