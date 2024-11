Reunidos na sala, os peões receberam a informação de que Zaac e Fernanda desistiram do reality, Zé Love partiu para cima do trio Sacha, Gui e Yuri, que não esboçaram reação. Babi caiu no choro copiosamente e Vanessa chegou a derrubar um vaso no chão. Depois, Zé Love passou a direcionar as ofensas a Luana.