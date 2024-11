Peões zoam Sacha depois dele soltar Colorado no lugar errado: ‘Não sabe fazer nada’ | A Fazenda 16

Sacha está fazendo o trato de Colorado pela segunda vez na temporada. O peão acabou cometendo um equívoco enquanto cuidava do animal: ele tirou o cabresto no lugar errado. ‘A primeira vez que vejo uma coisa dessa’, disse Luana. ‘O Sacha não sabe fazer nada’, disse Gui, debochando do amigo. Apesar desse momento de tensão, Colorado acabou indo para o local correto por conta própria.