Poder Laranja cancela Resta Um e mexe na dinâmica da Roça | A Fazenda 16

A dinâmica da formação da Roça desta terça-feira (29), foi alterada devido ao Poder Laranja. Seguindo as ordens do que estava escrito no pergaminho, Sidney Sampaio, que havia recebido o poder de Zé Love, indicou quatro peões para ficarem na ‘mira’ de Gilsão, Fazendeiro da semana, que decidiu quem ocuparia o quarto banco da Roça.