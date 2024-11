Na manhã pós-festa, Zé Love brincou com Babi após a influenciadora discutir com Luana por edredom na madrugada: ‘Você gosta de um barraco, hein’. Zaac contou como o conflito começou, e Babi desabafou após ver a influenciadora pegando edredom de Fernanda: ‘Por que não tirou do Sacha?’