‘Preciso pegar o Lampião essa semana’, declara Fernando para Gilson | A Fazenda 16

Fernando ressaltou em papo com Gilsão a importância de vencer a Prova de Fogo para ser dono do Lampião do Poder nessa semana. ‘A única chance que a gente tem de aumentar o jogo é pegando o Lampião’, disse o chef de cozinha. O personal trainer então afirmou que é por conta disso que tem reforçado a importância de Fernando treinar, para ter um condicionamento físico melhor. ‘Você tem que estar mais preparado que eles’, afirmou Gilsão.