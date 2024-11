‘Que ator famoso é esse que eu nunca vi’, diz Vanessa sobre Sacha Bali | A Fazenda 16

Em conversa na Casa da Árvore, Vanessa, Sidney e Gizelly falaram sobre os rumos que o jogo está tomando e a postura dos participantes do reality. Vanessa comentou que não conhecia Sacha Bali e muito menos o trabalho do ator na televisão. ‘Que ator famoso é esse que eu nunca vi’, disse Vanessa Carvalho. ‘Ele fez aquele novela que é sucesso no twitter, mutantes’, respondeu Gizelly. ‘Famoso aonde,Sacha, ninguém nunca ouviu falar’, respondeu Vanessa.