Yuri chamou as ovelhas para passearem. ‘Que cena deplorável’, brincou Gui ao ver o amigo tentando soltar os animais. Depois do modelo insistir, os animais acabaram saindo de sua área e foram correr. Gui e Luana observaram o processo de soltá-las e acabaram caindo na gargalhada com o método utilizado por Yuri.