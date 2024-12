Quem faz o quê: Gilsão conversa com peões sobre nova divisão de tarefas | A Fazenda 16

Na madrugada desta quinta-feira (05), o Fazendeiro Gilsão conversou com os peões sobre a nova divisão de tarefas do reality show rural. Sacha afirmou que prefere fazer a vaca. “Lembrando que ele não consegue tirar o leite”, brincou Luana, que declarou estar disponível para fazer a horta ou o lixo. Flora deverá cuidar das mini cabras, Sidney deverá cuidar do cavalo Colorado, e Albert deverá cuidar das ovelhas. Os responsáveis pelas outras funções ainda não foram definidos.