Quem faz o quê: Yuri conversa com peões sobre nova divisão de tarefas | A Fazenda 16

Na madrugada desta quinta-feira (17), enquanto trocava de roupa no quarto da Sede, Yuri conversou com alguns peões que estavam no cômodo sobre a nova divisão de tarefas. O novo Fazendeiro revelou que pretende colocar Julia no cuidado das mini cabras, Sacha com o cavalo, Luana com as ovelhas e Gui nas aves. Sem função definida por enquanto, Flor se dispôs a aceitar qualquer função. “O que quiser eu faço”, declarou. “Eu gosto de trabalhar”, acrescentou.