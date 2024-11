‘Quero saber o que me limita’, declara Flora ao descobrir comentários de Sacha | A Fazenda 16

Vanessa contou para Flora que escutou comentário de Sacha sobre a peoa. Segundo a atriz, Sacha teria dito que Flora tem ‘limitações’ para realizar o trato da vaca. Ao descobrir sobre fala do peão, Flora desabafou: ‘Quero saber o que me limita’. A filha de Arlindo Cruz afirmou ainda que pretende criar estratégia para tirar mais informações do ator.