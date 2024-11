Em papo com Yuri, Sacha discutiu a ordem de força entre os peões e as possibilidades de formação das próximas Roças. O ator falou ainda sobre chances de Roças duplas acontecerem e citou nomes como o de Juninho, Gilsão, Albert e Sidney como principais alvos. Yuri questionou ainda se o G4 pretende juntar votos com outros jogadores e declarou intenção de puxar Juninho para Baia.