Ao chegarem na academia, Yuri e Luana analisou a formação de Roça que estava marcado no quadro, com Flor, Luana e Gui. Sacha acredita que Vanessa será a mais votada e que Flor votará junto com eles. O ator prefere que Sidney vá para a Roça novamente. O grupo concordou, por Juninho ser mais carismático que o ator.